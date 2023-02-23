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Bakan Koca'dan salgın açıklaması: Takip ediliyor

Bakan Koca, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden barsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" dedi.

23.02.2023 - 11:28 |
Bakan Koca'dan salgın açıklaması: Takip ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden barsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" ifadelerini kullandı.

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