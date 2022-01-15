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GündemBakan Koca'dan flaş açıklama! 'Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı...'
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Bakan Koca'dan flaş açıklama! 'Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.

15.01.2022 - 17:48 |
Bakan Koca'dan flaş açıklama! 'Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.

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