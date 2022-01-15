Bakan Koca'dan flaş açıklama! 'Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.

Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 15, 2022