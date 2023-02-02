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Bakan Koca'dan çocuklarda sıkça görülen vaka hakkında açıklama

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, A Grubu Beta-Hemolotik Streptokok vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

02.02.2023 - 10:34 |
Bakan Koca'dan çocuklarda sıkça görülen vaka hakkında açıklama

Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu: Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VAKALARI bildirilmektedir. Ülkemizde de AZ SAYIDA vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.

Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. EN İYİ ÖNLEME YOLU, ELLERİN SIKÇA SABUN VE SUYLA YIKANMASIDIR.

İlaç tedavisine başlandıktan 24 SAAT SONRA bulaşıcılık artık söz konusu değildir.

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