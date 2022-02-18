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Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

65 yaş ve üstüne son dakika uyarısı geldi. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden 65 yaş ve üstü kişileri test ve ilaç konusunda uyardı.

18.02.2022 - 12:40 |
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'ndan alınan önemli kararları sosyal medya hesabından duyurmuştu. İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

OMİCRON VAKALARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE SON DURUM

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

O GRUBA MOLNUPIRAVIR İLACI DAĞITIMI BAŞLADI

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

TURKOVAC TÜM TÜRKİYE'DE

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

Bakan Kocadan 65 yaş ve üstüne uyarı

 

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