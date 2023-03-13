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Bakan Koca: Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4'lük depremin ardından tahliye edilen Samandağ Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

13.03.2023 - 14:13 | | Elif ER/ ANKARA, (DHA)
Bakan Koca: Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine devam ediyor

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Samandağ Devlet Hastanesi, 116'sı hekim olmak üzere 755 personeli, 42 polikliniği, 160 yatak kapasitesi, 5 ameliyathanesi, 22 diyaliz yatağı, diş polikliniği, yeni ihtiyaçlar sebebiyle güçlendirilmiş tüm imkanlarıyla hizmetlerine yeniden devam ediyor" dedi.

Bakan Koca: Samandağ Devlet Hastanesi hizmetlerine devam ediyor

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