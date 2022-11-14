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GündemBakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i taburcu oldu
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Bakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'nin taburcu olduğunu, tedavisi süren 26 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

14.11.2022 - 11:36 |
Bakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i taburcu oldu

Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor" dedi.

Bakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55i taburcu oldu

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