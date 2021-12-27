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Bakan Koca, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

27.12.2021 - 17:57 |
Bakan Koca, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İtalya Sağlık Bakanı Sayın Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık."

Bakan Koca, İtalyan mevkidaşıyla görüştü


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