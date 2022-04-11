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Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

11.04.2022 - 00:25 |
Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı. 

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Bakan Koca, düşen vakaların ardından sosyal medya hesabından koronavirüsün sonunun geldiğini işaret eden bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından son tablodaki vaka sayısını paylaşan Bakan Koca, ''Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609.'' ifadelerini kullandı.

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