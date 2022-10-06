Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi.