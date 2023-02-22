Bakan Koca: Endişelerimiz doğru çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler) Binaların boş olduğunu biliyorduk. Ancak afet sebebi ile yeni can kaybı haberine dayanacak gücümüz olmadığı bir günde maalesef endişemiz doğru çıktı. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı.

Bir afet anında bilhassa da yaraları daha yeni sarılmakta olan bir afetten sonra yaşanan olayda gözlerin sağlık kurumlarına çevrilmesi en tabii bir durumdur. Bilgi merak konusu değil bir haktır. Fakat unutmamalı ki iyi niyetlerine rağmen haber kaynakları her zaman sağlam olmayabilir. Kaynağında adeta mühendis aklı olması gereken haberin dayanağı sağduyu testinden geçmemiş bir kaygı olabiliyor.

Bu sözlerimin arkasından size Hatay'da yaşanan son depremler sebebiyle gündeme getirilen sağlık kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil ve ana bina, Samandağ Devlet Hastanesi, Reyhanlı Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi'nin B Bloğu ve Kırıkhan Devlet Hastanemiz ilgili bakanlık yani Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni hasar tespitinde hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen kısmen tahliye edilmiştir. Buralarda acil müdahale üniteleri kurularak sağlık hizmetleri aksatılmadan devam etmektedir.

Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol Hastanelerine nakledilmiştir. Söz konusu hastaların sayısı ise 95'tir. Buralarda kendilerine çok daha iyi durumlarının gerektirdiği tıbbi hizmeti vereceğiz. Bu hastanelerimiz ise yakında tam kapasite ile hizmet verecektir.

En kesin bilgilere sahip kişi olarak oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. 17 gündür buradayım. Fakat unutmamalı ki yayılan haberler bir bir özveri ile buralarda çalışan doktorlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekiplerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin etkisinin paniğe yol açan şeylerle devam ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam olmayan iyi niyetli endişelerin dilden dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman demek can demektir.