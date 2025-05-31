Üreticiler kara kara düşünüyor! Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız
Trakya bölgesinde kış aylarında etkili olan aşırı kuraklık, bu yıl da buğday üreticilerini zor durumda bıraktı. Özellikle bazı buğday cinslerinde yaşanan kuraklık nedeniyle başakların tam olarak gelişememesi üretimde ciddi sorunlara yol açtı. Uzmanlar, bu yıl Trakya’daki buğday hasadında kalite, ürün miktarı ve kilogram bazında önemli kayıplar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bölge çiftçileri, verim düşüklüğünün ekonomik etkileriyle karşı karşıya kalırken, tarım sektörü için endişeler giderek artıyor.
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 16:07 • Son Güncelleme: