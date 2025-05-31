Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemÜreticiler kara kara düşünüyor! Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız
HaberlerGündem Haberleri Üreticiler kara kara düşünüyor! Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Üreticiler kara kara düşünüyor! Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Trakya bölgesinde kış aylarında etkili olan aşırı kuraklık, bu yıl da buğday üreticilerini zor durumda bıraktı. Özellikle bazı buğday cinslerinde yaşanan kuraklık nedeniyle başakların tam olarak gelişememesi üretimde ciddi sorunlara yol açtı. Uzmanlar, bu yıl Trakya’daki buğday hasadında kalite, ürün miktarı ve kilogram bazında önemli kayıplar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bölge çiftçileri, verim düşüklüğünün ekonomik etkileriyle karşı karşıya kalırken, tarım sektörü için endişeler giderek artıyor.

İHA
• 31 Mayıs 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
1Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz. Bazı cins buğdaylarımız başak sökemediler çok alçak kaldılar, önümüzdeki günlerde biçim başladığı zaman gerçeklerle yüzleşeceğiz" dedi.

2Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Buğdaydaki sıkıntının devam ettiğini ifade eden Saylan, "Buğdayda büyük bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi kış kurak geçti, istediğimiz zaman yağmur alamadık.

3Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Yine biz şanslı bölgelerde biriyiz. Ama bitkinin istediği zaman gelmeyen yağışlarla beraber şuanda tanelerde boşluk var. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz" diye konuştu.

4Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Şaylan, bazı cins buğdayların başak sökemediğini belirterek biçim başladığında gerçeklerle yüzleşeceğini de söyledi.

5Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Kalite ve verime değinen Başkan Şaylan, "Bu sene buğdayda istediğimiz verime ulaşamayacağız diye biliriz şuanda görüntü o. Son zamanlarda yağmurlar yağmasaydı gerçekten çok daha büyük bir sıkıntılar bizi bekliyordu.

6Üreticiler kara kara düşünüyor Kötü haberi verdiler: Bu yıl kayıp yaşayacağız

Ama son zamanlarda yağan yağmura rağmen kıştan gelen kuraklıklardan kaynaklı buğdayda bu sene kalite, üründe ve kilogramda kayıp yaşayacağız" ifadelerini kullandı.