GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi
ABONE OL

Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak ve açılmak için gün sayan, Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

18.08.2022 - 11:52 | | İHA
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe ile birlikte, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Koca o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Koca'nın söz konusu paylaşımında, "Açılış müjdesini Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

                                         

GÜNCEL HABERLER

Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

Bakan Koca, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni inceledi

Zabıtalara rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı: 4 bin 500 lira...

Zabıtalara rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı: 4 bin 500 lira...

Kilosu 70 liradan başlıyor! Gelin-kaynana birlikte üretip satıyor, başka illere de gönderiyorlar

Kilosu 70 liradan başlıyor! Gelin-kaynana birlikte üretip satıyor, başka illere de gönderiyorlar