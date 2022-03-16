Bakan Koca açıkladı: Bugün büyük bir adım atıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı." paylaşımında bulundu.
16.03.2022 - 22:18 |
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı.
Sağlık camiası için, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Marttan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı. pic.twitter.com/Q1WjlK1JIX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2022