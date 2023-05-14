Bakan Kasapoğlu oyunu kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte İzmir Atatürk Lisesine gelerek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla birlikte sırasının gelmesini bekleyen Bakan Kasapoğlu, sandık görevlilerinin cep telefonu ile kabine girmemesi uyarısında bulunmasına karşılık "Telefonum yanımda yok" cevabını verdi.

Oyunu kullanmasının ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Hayırlı olsun inşallah. Ülkemizde oy verme süreci başladı. Yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımız sandıklarda tercihlerini kullanıyor ve inşallah gün sonu itibariyle milletimizin kararı ortaya çıkmış olacak. Ülkemiz demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçim de aynı olgunlukla bir demokrasi şöleni olarak geçecektir. İnşallah memleketimiz için, milletimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımıza, gayret gösteren tüm görevlilere bu alanda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. İzmir'imiz için, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.