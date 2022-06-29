Bakan Karaismailoğlu, sel mağdurlarına seslendi: Maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın’daki sel felaketinde hasar gören bölgeleri inceledikten sonra Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Sinop’taki incelemeler sonrası hareket ettiği Bartın’da geçen yıl 11 Ağustos günü meydana gelen sel felaketini hatırlatarak, “Geçen Pazar itibariyle başlayan yoğun yağışlar nedeniyle ülkemizin özellikle Batı Karadeniz Bölgesi bu yağışlardan oldukça etkilendi. Özellikle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük’ü etkileyen yağışlar oldu. Biz de pazartesi akşamdan itibaren bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgedeyiz. Herkesin kendi bölgesindeki çalışmaları koordine etmek ve vatandaşlarımızın yoğun yağışlardan en az etkilenmesi konusunda çalışma arkadaşlarımızla arazideyiz. Sinop’ta özellikle Ayancık, Türkeli, Kastamonu, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve bugün de Bartın’dayız. Bölgede binlerce arkadaşımız bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarla seferberlik halinde. Geçen yıl 11 Ağustos’ta da bu bölgeler de önemli bir afet yaşamışlardı. Bizim bu hafta başında yaşadığımız afet aslında geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşadığımız afetten çok daha etkili. Hem yağışın miktarı ve bölgesi olarak geniş olması itibariyle tabi ama bunun etkisi çok daha az oldu. Yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarıları dikkate alması 11 Ağustos’tan sonra yapılmış olan köprüler, istinat duvarları, dere ıslahları, barajlar yağışların etkisini azaltmıştır. Tabii iki kaybımız var. Bizi üzen tarafı o. Diğer maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir. Hasar tespit bir taraftan devam ediyor. Hasar görenlerin ön ödemeleri yapılmıştır. Tespit de yapıldıktan sonra bunlar telafi edilecektir. Bölgede arkadaşlarımız teyakkuz halindeler. Bütün diğer bölgelerdeki ekipler de bu bölgeye intikal ederek arkadaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar.”

“Devlet, millet el ele bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye devam edeceğiz”

Bartın’da yağışların etkisini azalttığını hayatın normale dönmeye başladığını anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Yağışlar etkisini azalttı. Yarın itibariyle ortadan kaldıracaktır. Hayat normale dönmüş vaziyette, etkilerini ortadan kaldırmak için hasar gören dereler olsun bir taraftan DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İller Bankası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdaki arkadaşlarımız hasar tespitlerinde yoğun mesai gösteriyor. 7/24 çalışmaktayız. Bir özverili çalışma var. Burada vatandaşımızın her zaman yanında olan devletimiz olmaya da devam edecektir. Milletimiz devletine güvendiği için bu hasarları ve krizleri çok kısa sürede atlatıyoruz. Bakanlığımızın bölgede yoğun yatırımlarımız var. Onlarca yatırımlarımız var. Şantiyelerimiz var. Olası afet durumunda bu şantiyeler afet merkezine dönüşüyor. O yüzden afetin etkilerini kısa sürede ortadan kaldırıyoruz. Geçen yıl 11 Ağustos’tan sonra planlarımızı yapmıştık. Bu afetin etkilerini bu çalışmalarla minimize ettik. Zaten programlanmış işlerimiz vardı. Aynı şekilde DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları var. Böyle olası afetleri bir daha Allah’tan olmamasına temenni ediyoruz. Olduğu anda bunlara karşı yaptığımız yapılarla afete karşı duyarlarla o afetin hasarlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu tecrübelerle vatandaşımızın afet durumunda neler yapabileceğimizi onlarla beraber bu izleri ortadan kısa sürede kaldırmanın çözümün hep birlikte göreceğiz. Oldukça önemli mesafeler kat ettik. Artık temizlik çalışmalarına geçtik. Hayat normal akışında devam ediyor. Bu yatırımları, çalışmaları devam ettirerek böyle afet durumunda sıkıntıya mahal vermeden bu süreçleri atlatacağız. Çalışan binlerce arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devlet, millet el ele bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bazı mihrakların Sisli havalarda algı operasyonlarının peşinde dolaştıklarını görmüş olduk”

CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği araçların kullandırtılmadığına dair iddialara atıfta bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Son zamanlarda biz nasıl devletimizle, milletimizle beraberken bazı mihrakların sisli havalarda bazı işlerin peşinde algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk. Onlara milletimiz itibar etmediği için biz de itibar etmiyoruz. Arkadaşlarımızla işlerimizin başındayız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kirazlıköprü Barajı büyük bir felaketi önledi”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın’da yapılan barajların büyük bir felaketi önlediğini anlattı. Bartın’da metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü ancak hayata geçirilen barajların büyük bir felaketi önlediğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

“Bakanımız Bartın’ımızı zor zamanımızda teşrif ettiler. 11 Ağustos’ta yaşanan selde de defalarca gelmiş ve hasar giderme çalışmalarına nezaret etmişti. Yine bizleri yalnız bırakmadı. Yoğun yağışlar 26’sında Pazar gecesi başladı. 29’una kadar sürekli devam etti. Toplamda 300 kg üzerinde metrekareye sadece merkezde değil bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde yoğun yağış meydana geldi. Aynı anda bütün bölgelerimizde Bartın Irmağı’nı besleyen bütün yan kollarda ani yağışlar nedeniyle Bartın Irmağımız taştı. Belli bir kapasitesi var. Şehir merkezinde de hasara yol açtı. Daha büyük hasara yol açabilirdi. Bartın’da inşasını tamamladığımız ve hizmete açtığımız Kirazlıköprü barajımız büyük bir felaketi önledi. 100 metre yüksekliği var. Yüzde 90 seviyesinde kaldı ve baraj dolmadan yağışlar sona erdi. Şu anda seviye yüzde 80’lyere kadar düşmüş durumda. Kışla barajımız o da 50 metre yüksekliğinde. Hasankadı beldemizden gelen dere üzerinde asıl yağışın merkezi orasıydı. Hasankadı’dan gelen dere üzerinde de Kışla barajımızın doluluğu yüzde 100’e ulaştı. Üçüncü gün baraj taştı, suyu vermeye başladı. Kozcağız barajımız da inşa aşamasında olan baraj. Aslında inşaatı bitti birtakım kamulaştırma çalışmalar nedeniyle su tutmaya başlamamıştı. Kapasitesinin dışında 15 milyon metreküp su aslında barajda su tutmamasına rağmen ani yağışta faydası oldu. Üç barajın toplamda 100 milyon ton kapasiteyi doldurabilecek bir su kütlesinin o anda Bartın Irmağı’na ulaşmasını engelledi. Bu üç barajın Bartın’da inşa edilmiş olması önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı. 11 Ağustos’ta meydana gelen selde de bu faydayı görmüştük. O nedenle bu barajların inşasında başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sel afetinden sonra hemen Pazar gecesinden itibaren hatta daha öncesinde meteoroloji uyarılarda bulundu. İlçe ve bölgemiz için kırmızı alan verdiğinde bütün devletin kurumları başta AFAD koordinasyonunda teyakkuza geçtik. Afet koordinasyon merkezimiz Valimizin başkanlığında oluşturuldu. Alınacak olan tedbirler baştan alınmaya başladı. Sel afeti yağmur yağışları hızlanmaya başladığında İçişleri Bakan Yardımcımız Bartın’a intikal etti. Geçen yılki selde de İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı’yı ilk saatlerden itibaren Bartın’da görmüştük. Bu selde de çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanımız üç gündür Bartın’da. Çalışmalara nezaret etti. Belde köy ve ilçelerde çalışmalara devam etti. Bugün itibariyle kendilerini uğurladık. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.”

“Cumhurbaşkanımızın devletimizin bütün imkanlarını vatandaşımız için seferber edilmesi talimatları oldu”

Afetin ilk gününden itibaren devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yönde talimat verdiğini ifade eden Yılmaz Tunç, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız ilk gün bizi arayarak devletin bütün imkanlarını vatandaşımız için seferber ettiklerini ve vatandaşımızın mağdur edilmemesi noktasında talimatları oldu. Yoğun bir çalışma içerisine girdik. Halen bu çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Bartın’da değişik illerden destek aldık. Toplam 632 personelle sahada çalışmalar devam ediyor. 81 AFAD gönüllüsünü de buna dahil ettiğimiz zaman 713 toplam görev alan personel şu anda arazide harıl harıl milletimizin Bartın halkının bu sıkıntılı gününde onları o sıkıntıdan kurtarmak için arazide çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediyelerimiz, il özel idaremiz ve DSİ, Karayolları, devletin bütün kurumları, Orman İşletmemiz ve herkes bu 632 personelin dışında da yine arka planda çalışan çok sayıda personelimiz var. 103 iş makinasıyla bu çalışmalar gerçekleşiyor. 103 iş makinası Bartın’ın bütün kriz noktalarında selin zarar verdiği noktalarda derelerde çalışmalar devam ediyor.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 aracını arkasına alıp bu kadar çalışmayı karalamak doğru değil”

CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 9 aracın çalıştırılmadığı yönündeki iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada birtakım siyasi eleştiriler yapılabilir. Yapıcı eleştirileri açığız ama bunu doğru olmayan bilgilerle yaptığınız zaman bunu sahada çalışan görevlilerimizin şevkini kıracak vaziyete gelmemesi lazım. Bu noktada yapılan açıklamaları duydunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden araçlar geldiği bu araçların çalışmalara sevk edilmediği yönünde CHP’li milletvekilimizin beyanı oldu. Bu beyanı da üzülerek dinledik. Keşke o da bizim çalışmalarımıza katılabilse gelse. Sahada nasıl bir gayret gösterildiğini görse. Ancak selin dördüncü günü gelip arkaya birkaç aracı alıp bir basın açıklaması yaparak bu kadar çalışmayı karalamak doğru bir davranış değil. Yakıştıramıyoruz. Gece gündüz çalışan görevlilere teşekkür etmesi gerekir. Minnettarız demesi gerekir. ‘Allah devletimizden razı olsun’ diyen halkımız gibi düşünmesi gerekir. Ama maalesef birileri yanlış bilgi veriyor. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aracı da sevk edilmiş. Çok sayıda araç da değil. Toplamda 9 araç. Biz şu anda toplamda 211 araçla sahadayız.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki değerlendirme sonrası Bartın kent merkezini inceledi.