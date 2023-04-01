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Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını duyurdu.

01.04.2023 - 12:45 | | DHA
Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu'nu 864 milyon araç kullandı

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un şehir içindeki ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişini sağladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerindeki sanayi bölgelerinin çevresinden geçen otoyol ile sanayi bölgelerinin otoyola doğrudan erişimlerini temin ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolunu 864 milyon araç kullandı

OTOYOL AĞI KURULACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nu açıldığı günden bu yana 864 milyon aracın kullandığını belirten Karaismailoğlu, bu proje ile yılda 5,4 milyar lira tasarruf sağlandığını ve karbon emisyonunun da 425 bin ton azaldığını bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na birkaç noktadan entegre olduğunu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na da bağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, ekonomik aktivitenin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kuracaklarını bildirdi.

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