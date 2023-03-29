Bakan KaraismailoÄŸlu, Ã‡amlÄ±ca Kulesi'nin ziyaret istatistikleri ile ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

KaraismailoÄŸlu, 1 Haziran 2021'de ziyarete aÃ§Ä±lan Ã‡amlÄ±ca Kulesi'nin hizmete girdiÄŸi gÃ¼nden bu yana yerli ve yabancÄ± tÃ¼m turistlerin ilgi odaÄŸÄ± haline geldiÄŸini vurgulayarak, "AÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden itibaren aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 1 milyon 36 bin 586'ya ulaÅŸtÄ±. ZiyaretÃ§iler ortalama 44 dakika kulede vakit geÃ§irdi. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel ÅŸehirlerinden biri olan Ä°stanbul'u zirveden, 360 derecelik bir aÃ§Ä±yla izlemek ziyaretÃ§ilerimizin hafÄ±zalarÄ±nda unutulmaz izler bÄ±rakÄ±yor. Zaman geÃ§tikÃ§e ziyaretÃ§i sayÄ±mÄ±z daha da artacaktÄ±r" dedi.Â



Kulenin ÅŸehrin ekonomisi ve turizmine de katkÄ± saÄŸlayarak bir cazibe merkezi haline geldiÄŸini vurgulayan KaraismailoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"UzunluÄŸu 369 metre, deniz seviyesinden yÃ¼ksekliÄŸi ise 587 metre olan ve bu Ã¶zelliÄŸi ile Avrupa'nÄ±n en yÃ¼ksek kulesi konumunda bulunan Ã‡amlÄ±ca Kulesi'ne, dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinden gelen yabancÄ± turistler de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyor. AyrÄ±ca, dÃ¼nyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalÄ± birbirlerinin gÃ¼Ã§lerini kesmeden ve frekanslarÄ± birbirine karÄ±ÅŸmadan yayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiriyorken; 17 televizyon kanalÄ± da tek vericiden yÃ¼ksek kaliteli yayÄ±n yapabiliyor. Ã‡amlÄ±ca Kulesi hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸine hem de elektromanyetik kirliliÄŸe neden olan 33 eski antenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla da Ä°stanbul'un siluetine Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸladÄ±."