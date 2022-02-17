UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu bir dizi temaslarda bulunmak Ã¼zere Bulgaristanâ€™a gitti. KomÅŸu Ã¼lkeye geÃ§iÅŸ yapmak Ã¼zere KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±â€™na gelen Bakan KaraismailoÄŸluâ€™nu, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± yetkilileri karÅŸÄ±ladÄ±.

Bakan KaraismailoÄŸlu, bir sÃ¼re Vali Canalp ileÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Bulgaristanâ€™Ä±n Kapitan Andreevo SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na aÃ§Ä±lan tampon bÃ¶lgeye yÃ¼rÃ¼dÃ¼. KaraismailoÄŸluâ€™nu burada Bulgaristan UlaÅŸtÄ±rma ve HaberleÅŸme BakanÄ± Nikolay Sabev ve TÃ¼rkiye'nin Â Sofya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Aylin SekizkÃ¶k karÅŸÄ±ladÄ±. Heyet daha sonra Bulgaristanâ€™a geÃ§ti.