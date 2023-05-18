Bakan Karaismailoğlu: 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da artacak

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde memleketi Trabzon’dan milletvekili seçilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ganita sahilinde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, seçim sonuçlarının, hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olsa da açık ara farkla, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek bize ve ittifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etti. Trabzonlu vatanseverdir. Trabzonlu, her zaman sandığa, oylarına, ülkesine, milletine sahip çıkar. Trabzonlu, 14 Mayıs'ta da yine vatandaşlık bilinciyle hareket etti. Ciddi bir katılımla sandığa gitti ve vatanseverlik, millet sevgisi nedir gösterdi. Halkımızın teveccühüyle AK Parti'miz 4 vekille Gazi Mecliste Trabzon'u temsil edecek ve Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon'u, Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacaktır" dedi.

'YENİDEN GÜZEL BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Milletle 21 yıldır tek yürek olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra Trabzon ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacak. Mademki 14 Mayıs'ta 'durmak yok' dedik, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızın yanında duracağız. Trabzon'dan Cumhurbaşkanımıza rekor destek vereceğiz. Dosta düşmana, 'Türkiye, emin ellerde' diyeceğiz. Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi vereceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletimizin de her zaman bunu gördüğünü bir kez daha sağır sultana bile duyurmanın zamanıdır. Milletin acısı acımızdır, sevinci sevincimizdir. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Muhalefet bunun ne demek olduğunu bile bilmez, umursamaz" diye konuştu.

'MİLLETTEN BİR KALEMDE VAZGEÇMEKTELER'

Depremzedelere hakaret edenlere tepki gösteren Karaismailoğlu, "İşte seçimden sonra depremzedeler için söylediklerini maalesef gördük. Onların milletle bir olması, milletin derdine derman olması mümkün değil. Onlar bir koltuk sevdasına tutulmuş. Milletten bir kalemde vazgeçmekteler. Ülkemizi Batı'nın oyuncağı yapmaktan çekinmiyor. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görüyor. Türkiye sayesinde hem deprem bölgesinde hem tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız" dedi.

KALKINMA YOLUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Türkiye, bölge ve kentte kazandırdıkları eserlerden bahseden Bakan Karaismailoğlu, Yeni İpek Yolu olacak Kalkınma Yolu için de çalışmalara başladıklarını duyurdu. Karaismailoğlu, "Habur ile Basra Körfezi arası 1200 kilometrelik demir yolunu ve otoyolu kapsayan Kalkınma Yolu Projesi, Türkiye'yi Trabzon'dan Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Hint Okyanusu Basra Körfezi'nden Habur'a ulaşan Kalkınma Yolu sayesinde; Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Karadeniz'e, Avrupa'ya ve Kafkaslar'a bağlantı kuruyoruz. Orta koridoru da buna entegre ediyoruz. Bu heyecanla Trabzon hafif raylı sistem hattına, yılda 15 milyon yolcuya hizmet verecek yeni Trabzon Havalimanı'na başlayacağız. Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projemizi de hayata geçireceğiz. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak" ifadelerini kullandı.

Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. 100 yılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, AK Parti'ye oy vermiş olsun olmasın, bu seçimin galibi Trabzon'dur, Türkiye'dir, tüm milletimizdir" dedi.

'İKİNCİ TURDA SESİMİZ DAHA DA GÜR ÇIKACAK'

İkinci tur seçimlerine dair mesajlar veren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta; milletin değerlerini hiçe sayanlar kaybetti. Ayasofya'yı yeniden özgür kılanları kazandı. Milletinin değerlerini sayanlar kazandı. 14 Mayıs'ta; gizli pazarlıklarla koltuk kavgasına düşenlerin kaosu kaybetti. 21 yıllık istikrar, güven, cesaret, umut kazandı. 14 Mayıs'ta Kandil'den, Pensilvanya'dan talimat alanlarla kol kola gezenler kaybetti. Milletin onurunu, Türkiye'nin bağımsızlığını, bölünmez bütünlüğünü koruyanlar kazandı. 14 Mayıs'ta milletimiz, bir kez daha 'Dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la' dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak. Terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının desteklediği 'masa takımı' sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacağını şaşırdı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler, bakalım daha ne maskeler takıp, milletin karşısına çıkmaya kalkacaklar. Milletimizin feraseti 14 Mayıs'ta bunların maskesini indirdi. 28 Mayıs'ta bir daha gereğini yapacaktır."

Maçın ilk yarısını önde tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zafere giden yolda; Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi; en büyük düşmanımız rehavettir ve zafer sarhoşluğudur. Maçın ilk yarısını önde tamamladık. İnşallah büyük bir avantajla girdiğimiz ikinci yarıyı da açık ara önde tamamlayıp zafer kazanacağız. Ancak unutmuyoruz ki, bu maçın hakemi millettir. O nedenle daha çok ter dökeceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla gönüle dokunacağız, daha fazla sayıda insanı ikna edeceğiz. Böylece 28 Mayıs'ta zaferimizi ilan edeceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi Batı'ya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız; çünkü biz Trabzon'uz. Çünkü biz Türkiye'yiz diyeceğiz."

'MİLLETİMİZİN YÜZÜ HEP GÜLECEK'

Herkese oy kullanma çağrısında bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon'umuza ve Türkiye'mize en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Milletimizin yüzü hep gülecek. Aydınlık geleceğine doğru emin adımlarla ilerleyecek. Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve refahı için, 28 Mayıs'ta, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Cumhur İttifakı olarak 'Büyük Türkiye Zaferi için herkes sandığa' diyoruz. Birliğimizin daim olması temennisiyle, yolumuz, bahtımız açık, Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesiyle sözlerini tamamladı.