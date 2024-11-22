Bakan Kacır müjdeyi verdi! GAP hassas tarım ile akıllı tarım uygulamaları geliyor

Bakan Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni’ne katıldı. Kacır burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her bir bölgenin kaynaklarını ve potansiyelini sürekli ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla harekete geçirecek adımları kararlılıkla attıklarını söyledi. Son 22 yılda Güneydoğu Anadolu bölgesini yatırımlarla, istihdamla üretimle ve ihracatla buluşturduklarının altını çizen Kacır, konuşmasında şunları söyledi:

ÜRETİM ÜSSÜ: Sanayinin çarklarının süratle dönmesi, fabrikaların yükselmesi, bacaların tütmesi adına GAP Bölgemizde yer alan 9 ilimizde son 22 yılda 20 OSB kurduk. OSB’lerimizde 360 bin ilave istihdam oluşturduk. Yatırım teşvik sistemimizle; yatırım büyüklüğü 1,1 trilyon lirayı bulan ve 710 binden fazla nitelikli istihdam sağlayan 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Son 22 yılda oluşturduğumuz güven iklimi ve güçlü yatırım ortamıyla; Güneydoğu Anadolu şehirlerimiz birer üretim üssüne dönüşmüş durumdadır.

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İHRACATTAKİ PAY: Bu dönemde; Şanlıurfa’nın ihracatı 55 kat artarak 7 milyon dolardan 386 milyon dolara, Batman’ın ihracatı 597 kat artarak 600 bin dolardan 359 milyon dolara, Diyarbakır'ın ihracatı 47 kat artarak 7 milyon dolardan 329 milyon dolara, Gaziantep'in ihracatı 16 kat artarak 619 milyon dolardan 10,7 milyar dolara yükseldi. Bölgemizin, ülkemiz toplam ihracatındaki payı yüzde 1,8’den 5,3’e çıktı. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar, artık ekonomik büyümenin, kalkınmanın, üretimin merkezi haline geliyor.

KALKINMA PROJELERİ: GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma projelerini bölgemizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Son 11 yılda hassas tarımdan su kaynaklarının etkin yönetimine, kırsal kalkınmadan turizme GAP Bölgesinin çok yönlü kalkınmasını destekleyecek bin 38 Projeye 6,6 milyar lira destek olduk. Bölgemizde tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere 2 yıl önce devreye aldığımız Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı ile 318 bin dekar alanı sulamaya açtık. Önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açmış olacağız.

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GAP ENTEGRE 2.0: Organik Tarım, Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma Projeleri ile 172 bin dekar alanı bitkisel üretime kazandırdık ve 15 farklı üründe marka oluşturduk. GAP Bölgesini ilçe ilçe topyekûn kalkındıracak çok boyutlu müdahale araçları içeren “Entegre Kırsal Kalkınma Programı”nın ilk fazını tamamladık. Gerek etki analizi sonuçları gerekse dünyada kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan değişim ve gelişmeler dikkate alınarak ‘Yeni Nesil Entegre Kırsal Kalkınma Programı’nı (GAP Entegre 2.0) başlattık.

GIDA AMBARI: Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı (TEYAP) ile bugüne kadar 80 binden fazla çiftçiye eğitim verdik. Geldiğimiz noktada 675 bin hektar tarım alanını sulamaya açtık. GAP Bölgesini; ülkemizin gıda ambarı haline getiriyoruz. GAP Eylem Planı doğrultusunda hedefimiz sulanabilir alanı 1 milyon 60 bin hektara çıkarmaktır. Yakın gelecekte sulama alanlarının genişlemesiyle birlikte özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu yağlı bitkilerin, sebze ve meyvelerin üretimi daha da artacak ve hem ülkemizin hem bölgenin gıda güvenliği konusunda en önemli garantör GAP Bölgesi olacaktır.

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TARIM TEKNOLOJİLERİ DESTEKLERİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; ülkemizin tarımsal kapasitesini daha ileriye taşımak adına teknolojiden üst düzeyde yararlanılmasına imkân tanıyan adımların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Teknoparklarımızda tarım teknolojilerinde çalışan 235 teknoloji girişimini ve tarım alanında projeler yürüten 23 Ar-Ge merkezini destekliyoruz. Son 22 yılda, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında tarımda gerçekleştirilen 2 bin 925 projeye ve bu alanda araştırma yürüten bin 357 bilim insanı ve gence 6 milyar lira destek sağladık.

GAP HASAS: GAP Bölgesinde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projemizin ilk fazında uydu görüntüleri ve hiperspektral bir kamerayla elde ettiğimiz uçuş görüntüleriyle hassas tarım çalışmaları için zengin bir veri seti oluşturduk. Elde ettiğimiz veriler ışığında; Çiftçimizin alın terini teknolojinin gücüyle buluşturacak, toprağın dilini konuşacak, bereketinin sırrını çözecek yerli ve milli yazılımımız GAP Hasas’ın ilk fazını hayata geçirdik.

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TEKNOLOJİK REHBER: Hassas tarımın sahada uygulanmasını kolaylaştırılacak e-Devlet Platformuna entegre olan yenilikçi ara yüzü tamamlayarak ağustos sonu itibarıyla üreticilerimizin hizmetine sunduk. Artık çiftçilerimiz tarlada ilave bir donanım kullanmadan doğru hasat tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını bu yazılım üzerinden belirleme imkanına sahipler. Çiftçimize artık doğanın sesi değil, teknolojinin sunduğu imkanlar da rehberlik edecek.

FÜZYON MERKEZİ: Yaklaşık 200 bin dekar alanın uydu görüntüleriyle izlenerek çiftçilerimizin önümüzdeki dönemde aktif olarak kullanacağı karar destek mekanizması oluşturma çalışmalarına da başladık. Ayrıca Kurduğumuz GAP Hassas Tarım Projesi Füzyon Merkezi ile de; çiftçilerimizin tarımsal üretimde teknolojiyi daha etkin kullanmalarına rehberlik edecek danışmanları eğitiyoruz.

GAP EYLEM PLANI: Önümüzdeki süreçte sulama hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak, bölge tarımının gelecek nesilleri de besleyecek şekilde bölgenin kalkınmasında itici unsur olmasına imkan tanıyacak, kırsalda ekonomik katma değer yaratacak ve bölgeyi turizm çekim merkezi yapacak yeni bir eylem planının da uygulanacağı müjdesini buradan vermek istiyorum. İnşallah Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak yakın bir zamanda sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında Şanlıurfa’da tüm sektör paydaşları ile bir araya geleceğiz. 2024-2028 GAP Eylem Planı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız.

NİTELİKLİ YATIRIMLAR: Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programıyla GAP Bölgemizin her bir şehrini nitelikli yatırımlarla buluşturacağız. Program kapsamında, bölgemize kalkınma etkisi yüksek yatırımları kazandırmak üzere kapsamlı ve çok boyutlu bir çalışma yürüttük. 9 ilimizin kalkınmasında önemli bir sıçrama oluşturacak toplam yatırım tutarı 11,8 milyar lirayı bulan 36 yatırım başlığını tespit ettik. Destekleyeceğimiz bu nitelikli yatırımların en büyük kazananı kuşkusuz bölge halkımız olacaktır. Önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden biri de özellikle bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerimizin, ülkemiz üreticileri ve sanayicileri için daha yüksek katma değer oluşturmasını sağlamaktır.