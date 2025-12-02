Bakan Kacır müjdeyi verdi: 13 ilde 16 yeni sanayi alanı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 23. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi oluşturmak için yeni adımlar atılacağını ifade etti.

2026 yılı Emek Yoğun Sektörlerde İstihdamı Koruma Programı kapsamında 1 milyon 100 bin istihdamın korunmasının hedeflendiğini söyledi.

Ekonomi ve sanayi politikalarında yeni desteklerin devreye alınacağını da vurgulayan Bakan Kacır, programın özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörleri kapsadığını ifade etti.

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

TARİHİ FIRSAT DÖNEMİ: Sayın Cumhurbaşkanımız, dünkü kabine toplantısı sonrasında önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi oluşturmak için yeni adımlar atacağımızı ifade ettiler. Son dönemde ülkemiz adına tarihi bir fırsat penceresi oluşturduk. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte; huzur ve güven ikliminin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her karış toprağının yatırımla bereketleneceği tarihi bir fırsat dönemine girdik. Komşularımızda artan istikrar, kurduğumuz dostluk köprüleri ve yeni ticaret koridorları ülkemiz açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor. Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sanayi alanlarımızı bu fırsat penceresine uygun şekilde planlayıp, konumlandıralım istiyoruz. Üretim, lojistik ve ticaret ağlarımızı bir bütün olarak ele alalım. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim.

4 YENİ SANAYİ KORİDORU: İşte bu anlayışla, Sanayi Alanları Master Planı’nı ilgili bakanlıklarımızla iş birliği içinde hazırladık Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz. Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler hâline getireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hattı projelerini tamamlayarak demiryolu bağlantısına sahip mevcut OSB’lerin sayısını 17’den 31’e çıkarılmış olacak. Diğer OSB’lerimizin demiryolu ile limanlara bağlantısını da hızlı şekilde adım adım gerçekleştireceğiz.

GÜÇLÜ ÜRETİM EKONOMİSİ : Türkiye Yüzyılı’nı, daha fazla değer üreten ve bu değeri daha adil paylaşan güçlü bir üretim ekonomisi üzerine inşa ediyoruz. Bu istikamette, sanayimizin yüksek teknoloji odaklı üretime geçişini hızlandırmaya, eş zamanlı olarak rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye kararlıyız. Sanayicilerimizin ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda destek enstrümanlarımızı sürekli güncelliyor, yeni mekanizmaları da hayata geçiriyoruz.

İLERİ TEŞVİKLER: Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla giren yeni teşvik sistemiyle, yatırım teşviklerimizi Milli Teknoloji Hamlesini ve yerel kalkınmayı önceleyen yatırımlara geniş destekler sunan, daha odaklı ve seçici bir yapıya kavuşturduk. Planlı sanayileşmeyi destekleyen teşvik mimarimizle OSB’lerde ve Endüstri Bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara, bir üst bölge illerinde uyguladığımız -daha ileri- teşvikler sunuyoruz.

4,5 MİLYAR DOLARLIK İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMI: Ülkemizi yeni teknoloji yatırımının adresi haline getirmek üzere diğer önemli bir adım da, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıdır. Yatırımcılara proje bazlı yatırım teşviklerimizin yanında; pazar geliştirme destekleri, cazip koşullarda finansman ve uygun yatırım alanları sunan modelimizle 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak için önemli bir adım atmış olduk.

328 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK : Cari dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlerde üretim kabiliyetimizi genişletecek projelere, uygun koşullarda finansman desteği sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla bugüne dek 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Yüksek teknolojili sektörlerdeki yatırımlara Ar-Ge’den seri üretime uçtan uca destek sunan Teknoloji Hamlesi Programımıza; cari dengemize 11 milyar dolardan fazla katkı sunacak 224 yatırımı dahil ettik.

1 MİLYON 100 BİN İSTİHDAMI KORUMAYI HEDEFLİYORUZ : Ülkemiz sanayisinin yapısal dönüşümünü sağlarken, elbette tüm sektörlerimizin dertlerine derman olmak bizim boynumuzun borcudur. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizi desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı’nı hayata geçirdik. İstihdamı koruyan KOBİ’lere çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek verdik. Programımızdan faydalanan 15 bin KOBİ’de 416 bin istihdamı koruduk ve ilave 22 bin istihdam oluşturduk. 2025 yılında başladığımız bu programı önümüzdeki yıl destek tutarını 3 bin 500 TL’ye çıkararak ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ederek sürdüreceğiz. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Arzumuz bu sektörlerin ülke içinde makul bir hızla yer değiştirmesini de temin etmek.

YURT İÇİNDE TAŞINAN YATIRIMLARA İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA İMKÂNI : Firmalarımızın ülke içinde daha uygun maliyetli üretim merkezlerine yeniden konumlanması; hem verimliliklerini artıracak hem de Anadolu’nun dört bir yanında yeni istihdam ve kalkınma fırsatlarını hızlandıracak. Teşvik sistemimizde bu doğrultuda yaptığımız değişiklikle, yurt içinde taşınan yatırımlara istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı getirdik. Yani 1. bölge illerinden 4,5,6. bölge illerine taşınan bir yatırım adeta sıfır bir yatırım gibi istihdam teşviklerinden yararlanma imkânına sahip. 6. bölge destekleri sunduğumuz 24 ilde SGK primleri işveren paylarını 14 yıl, işçi paylarını 10 yıl bakanlık olarak biz karşılıyoruz.

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZA YATIRIMI HIZLANDIRACAĞIZ: Emek yoğun sektörler için bir diğer önceliğimiz Ar-Ge ve tasarım yetkinliklerinin gelişmesidir. Bugün artık sadece üretmek yetmiyor; tasarımıyla, kalitesiyle dünya pazarlarında söz sahibi olan güçlü Türk markalarını çoğaltmak zorundayız. Katma değeri yüksek ürünlere yönelen, Ar-Ge ve tasarım kapasitesini artıran, sürdürülebilir üretim modellerini benimseyen işletmelerimizin küresel değer zincirlerinde çok daha üst basamaklara tırmandığını memnuniyetle görüyoruz. Bu sektörlerdeki işletmelerimizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini yükselterek, markalaşmayı hızlandırarak; daha rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlamak bir başka önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde; sanayi ve teknolojide kat ettiğimiz mesafenin ve altına imzasını attığımız nice başarının temelini oluşturan nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmayı daha da hızlandıracağız.

NİTELİKLİ TEKNİK PERSONELLERİ YETİŞTİRİYORUZ: Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 81 meslek lisesi 26 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik personelleri yetiştiriyoruz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin, sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zekâ, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın ruhuna uygun becerilere odaklanacağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları hazırlayacağız. Tüm bu adımları, daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile gerçekleştireceğiz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda müteşebbislerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz.

BİZ SİZLERİN HER DAİM YANINIZDAYIZ: Ülkemiz sanayiini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizlerin her daim yanınızda, yakınınızdayız. İnanıyorum ki OSBÜK de; Türk sanayiinin rekabet gücünü daha ileri taşıma hedefine giden yolda görevini aynı kararlılıkla sürdürecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da OSBÜK ile yakın iş birliği ve güçlü bir koordinasyon içinde çalışmaya, Türk sanayiinin gücüne güç katacak adımları hep birlikte atmaya devam edeceğiz.

REKABET HIZ KAZANIYOR: Dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin sarsıldığı, onlarca yıldır kabul gören yerleşik kalıpların yıkıldığı tarihî bir süreçten geçiyoruz. Liberal ticareti geçmiş dönemlerde vaz eden ülkeler şimdi bu prensipleri terk ediyorlar. Bu anlayışın yerini öz yeterlilik, dost ve müttefik ülkelerden tedarik kavramları alıyor. Yapay zekâdan yarı iletkenlere, savunma sanayinden uzay çalışmalarına teknolojinin farklı sahalarında yaşanan rekabet, gün geçtikçe hız kazanıyor. Böylesine bir dönemde; güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan ülkeler kalkınma yarışında tabii olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’Yİ, DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİM MERKEZLERİ ARASINA TAŞIDIK : Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz asra bedel atılımlarla, ülkemizi küresel fırtınalara karşı korunaklı, üretim altyapısı sağlam bir liman haline getirdik. Türkiye’yi, dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdık. İmalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 219 milyar dolara yükselttik. Bu aranda dünyadaki sıralamamız 21. sıradan 14. Sıraya çıktı. Kanada, Avustralya, Belçika, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İspanya’yı geride bıraktık. Bizim gerimizdeki hiçbir ülke son 23 yılda bizi geçmeyi başaramadı. Askeri insansız hava araçlarında dünyada birinci; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, düz cam, çelik, ferrokrom, ağaç ürünleri ve çimento üretiminde Avrupa’da lider bir Türk sanayii inşa ettik.

HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ DESTEK : Üretim kabiliyetlerimizdeki artış ihracat performansımıza da doğrudan yansıdı. Yıllık ürün ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde, 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Ülkemiz için değer üreten siz kıymetli sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve emekçilerimizin; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yaptığınız katkıları takdirle karşılıyoruz. Üreticimizin, girişimcimizin ve alın teriyle çalışan tüm emekçilerimizin yanında olmaya; büyük ve güçlü Türkiye idealine yürürken sizlere her alanda daha güçlü destek sunmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla, yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin sanayi alanları sunan organize sanayi bölgelerimizin hem niteliklerini hem de sayılarını geçtiğimiz 23 yılda çok daha ileri seviyelere taşıdık.

OSB’LERDE BÜYÜK ATILIM: Altyapısı, lojistiği, kümelenme imkânları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e yükselttik. OSB’si olmayan ilimiz kalmadı. 2002’de 11 bin olan OSB’lerdeki üretim yapmakta olan tesis sayısını, bugün 60 bine, istihdamı ise 415 bin seviyesinden 2 milyon 700 bine yükselttik. Aynı dönemde OSB ve Endüstri Bölgelerimizin toplam alanını 48 Bin hektardan 155 bin hektara çıkardık. Bakanlığımızca sağladığımız 90 milyar liralık uygun koşullu finansmanla OSB’lerimizin altyapı ve çevre yatırımlarını süratle tamamlamalarını; daha modern, daha yeşil ve rekabetçi üretim merkezleri hâline gelmelerini temin ettik. Sanayicilerimizin en temel beklentilerinden birinin; planlı sanayi alanlarına uygun koşullarda erişim olduğunu biliyoruz.

YENİ TAHSİS MODELİ: Geçtiğimiz yıl Eylül ayında OSB Yönetmeliği’nde hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki değişikliklerle; arsa tahsis süreçlerini hızlandıran, öngörülebilirliği artıran, objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim modeli oluşturduk. Bu kapsamda tüm OSB’lerimizde bulunan boş sanayi parsellerini yatırımcıların tahsis başvurularına her ayın ilk pazartesi günü çevrimiçi platform üzerinden açıyoruz. Uygulamamızla geçtiğimiz 14 ayda 194 OSB’mizde 23 milyon metre kare büyüklüğünde 2 bin 46 yatırım yeri için 5 bin 507 sanayicimiz tahsis başvurusu yaptı. 62 OSB’mizde 37 milyon metrekarelik alan için 1.478 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ayki ilanımızda da 137 OSB’de 20 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1.357 yatırım yerini tahsis başvurularına, 39 OSB’de ise 13 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Bu yeni tahsis modelinin yatırımcılarımız nezdinde güçlü bir teveccüh ve takdir gördüğünü, OSB yönetimlerimiz tarafından hızla benimsendiğini ve planlı sanayileşme vizyonumuza önemli katkılar sunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.

OSB’LERDE KAPSAMLI YAŞAM ALANI MODELİ: OSB’lerimizin üretim alt yapısını güçlendirirken aynı zamanda çalışanlarımızın ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapsamlı bir yaşam alanı modeli kurguladık. OSB’lerde inşa edilen, mülkiyeti OSB’ye, kullanım hakkı OSB’lerdeki üretici firmalara ait olan lojmanlarda; fabrikalarda çalışan emekçilerimiz yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin üçte biri düzeyinde maliyetle ikamet edebilecek. İlk uygulamasını Manisa’da hayata geçirdiğimiz lojman projesi, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerimizde de adım adım yaygınlaşacak. Geçtiğimiz yıl OSB yönetmeliğinde yaptığımız bir diğer düzenleme de; arsa tahsis süreleri dolmuş olmasına rağmen henüz OSB tarafından tahsis iptal işlemi gerçekleştirilmeyen katılımcılara dönüktü. Kendilerine 5 Şubat’a kadar başvurdukları takdirde yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için 3 yıla kadar süre uzatımı imkânı sunmuştuk. Amacı sanayicimizi korumak ve atıl alanları hızla üretime kazandırmak olan bu düzenlemeyle, taahhüdünü yerine getirme iradesini ortaya koyan 4 bin 697 sanayi işletmemize ilave süre tanıdık.

İMKÂNLARIMIZI SANAYİCİLER İÇN SEFERBER EDİYORUZ: Sahadan gelen yoğun talepleri dikkate alarak 17 Ekim tarihinde bu hususta yeni bir düzenleme gerçekleştirdik. Yatırımlarını tamamlama gayreti içinde olacak sanayicilerimizin önünü açmak üzere başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzattık. Bizler elimizdeki tüm imkânları; üreten, istihdam sağlayan, şehrine ve ülkesine ekonomik değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz.