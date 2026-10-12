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GündemBakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programını duyurdu
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Bakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programını duyurdu

12.10.2026 - 10:45Güncellenme Tarihi:
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Bakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılında uygulamaya program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağlandığını bildirerek, “İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek olduk.” dedi.

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Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, İş Kurma Desteği ile girişimcilerin platform ve performans giderlerine yönelik katkı sunulduğunu ifade etti.

İş Geliştirme Desteği kapsamında 2,5 milyon TL’ye kadar destek sağlandığına dikkati çeken Kacır, “2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programını duyurdu

Kacır, girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi 31 Ekim 2026 olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuruya; https://kosgeb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

 

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