Bakan Kacır KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Bakan Kacır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Allah milletime bu topraklarda nice asırlar tam bağımsız olarak yolumuza devam etmeyi nasip eylesin. Cumhuriyet hepimizin hayatında önemli bir etken. Bugün bizler dünya standartlarında eğitim alabilmiş isek bunda Cumhuriyetimizin payı var.

Ben şu anda Kabine’nin en genç bakanı olarak görev yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi hayatı boyunca gençlere öncelik verdi. Ben de bunu en iyi şekilde tüm gençler adına değerlendirmek için gayret ediyorum. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanıyım.

Cumhuriyet hepimiz için fırsat eşitliği demek. Türkiye’nin 4 bir yanına kurduğumuz atölyeler ile özel çocukları 11 y aşından itibaren keşfetmeye çalışıyoruz. 11 yaşından itibaren robotik, yapay zeka gibi alanlarda eğitim gören 20 bin öğrencimiz var. 100 binlerce gencimizin TEKNOFEST yarışmalarında hayallerinin peşinden koşmasını sağıyoruz. TEKNOPARK’ta girişimciliği fırsat eşitliği platformuna dönüştürdük.

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BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTADA İHA, KIZILEMAYA DOĞRU YOLCULUKTAN BAHSEDİYORUZ. BU GELİŞİM NE İFADE EDİYOR?

Türkiye çok zor bir coğrafyada tam bağımsızlık iddiası ile kurulmuş bir Cumhuriyet, bu iddiasından taviz vermeyen bir milletiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 100. Yaşında. Havacılıkta, uzay sistemlerinde kritik teknolojileri kendi imkanları ile geliştirebilen, sadece kendi ihtiyaçlarını değil, müttefiklerinin ihtiyaçlarını görebilen bir Türkiye’den bahsediyoruz.

Kağnılarla top taşıyan millet şimdi hava savunma sistemlerini, İHA’larını kendi imkanları ile geliştirebilen bir millete dönüştü. Bu muazzam bir yolculuk. Bu yolculuğun ben çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Bizi bölgemizdeki pek çok ülkeden farklı kılanların başında aslında Cumhuriyetimiz geliyor. Milli egemenlik bu ülkenin en önemli unsuru haline geldi. İçeride, dışarıda çok mücadeleler gördük. Onlarca yıl bu alanda savaş sürdürdük. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada herkesin çokça hesabı var. Başkalarının hesabı bizi yolumuzdan döndürmeye yetmedi. Biz çok köklü bir devlet geleneğine sahibiz.

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Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren bir kalkınma yolculuğuna çıkmışız biz. Henüz 2 yaşında Cumhuriyet iken KAyseri’de uçak fabrikası kurulmuş, bizim havacılık sevdamız bitmemiş, biz bugün HÜRKUŞ’u, HÜRJET’i üretiyoruz. İHA’larda Türkiye dünyada bir numara.

Biz o kadar büyük bir avantaj yakaladık ki geliştirdiğimiz sistemler, alt sistemlerinde millileşme adımlarımız bizi pek çok ülkenin önüne geçirdik.

Bu hafta Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3’ün uçuş videosunu paylaştı. Bugün 100 gemimiz boğazdan geçiş yapacak. Bayraktar TB3’ün başka özelliği kamerasının ASELSAN tarafından üretilmesi, motorunun TEI Tarafından üretilen turo dizel motor olması.

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAKLARINDA BAĞIMLILIK NE ZAMAN BİTER?

Kaan çok önemli bir milli proje, 2028-2029'da Hava Kuvvetleri’ne 20 adet teslim edilecek. Biz

KAAN’ın ayaklarının yerden kesilmesi için gün sayıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk aylarında ümit ediyoruz ki KAAN’ı gökyüzünde görmeye başlayacağız.

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KIZILELMA, hele ki TGC Anadolu’ya iniş kalkış yaptığında dünya ile arayı açmamıza fark atmamıza vesile olacak.

‘TÜRKİYE 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK’

Uzay çok kritik bir alan. Türkiye 20 yılda uzay alanında muazzam bir deneyim elde etti. Bu yıl İMECE uzaya gönderilmiş oldu. Nisan ayından itibaren İMECE faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi TÜRKSAT 6A’yı 2024’ün ilk yarısında uzaya göndereceğiz. Bu defa 4.5 tonluk yüksek yörünge uydusundan bahsediyoruz. İlk milli haberleşme uydumuzdan bahsediyoruz. Türkiye uydularını yerli ve milli olarak geliştirebilen 10 ülkeden biri olacak.

6A bizim mevcut haberleşme uydularımızla birlikte erişim alanlarımızı genişletecek.

UZAY YOLCUSU NE ZAMAN GİDİYOR?

Türkiye yüzyılının ilk aylarında uzay yolcumuz uluslararası uzay istasyonuna gidecek. 14 gün kalacak 13 farklı bilimsel deneyime imza atacak.

Aya milli olarak geliştirdiğimiz hibrit roket motoru ile erişebiliyor olacağız. Türkiye bütün bu yolculukta adım adım ilerledi. Son 20 yıla 100 yıllık işler sığdırarak bugünlere gelmeyi başardık."

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