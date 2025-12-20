Bakan Kacır duyurdu: Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 2026 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğü Genel Kurul çalışmalarında nöbetçi bakan olarak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır, savunma sanayii başta olmak üzere yürütülen stratejik projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÇELİK KUBBE, MİLLÎ HAVA VE FÜZE SAVUNMA MİMARİSİ

Çelik Kubbe Türkiye'nin hava sahasını her türlü havadan gelebilecek tehdit türlerine uçaklara, helikopterlere, İHA'lara, seyir füzelerine, balistik füze tehditlerine karşı korumak amacıyla radarlar, sensörler, komuta kontrol sistemleri ve kısa, orta, uzun menzilli hava savunma silahlarımızı entegre bir ağ altında birleştiren Millî Hava ve Füze Savunma Mimarisi’dir. Bu programla amacımız havadan gelebilecek ileri teknolojili yeni nesil tehditlere ve giderek karmaşıklaşan tehdit ortamına karşı ülkemizin hava savunmasını daha güçlü daha etkin daha çevik hale getirmektir. Çelik Kubbe'nin sistemler sistemi yapısı sayesinde farklı kaynaklardan gelen her türlü sensör verisi gerçek zamanlı olarak bir araya getiriliyor ve tek bir operasyon resmine dönüştürülmüş oluyor. Böylelikle yapay zekâ destekli tespit, tanıma, sınıflandırma ve karar alma kabiliyetlerimizin hem doğruluğu hem de işleme hızı önemli ölçüde artmış olacak.

ÇELİK KUBBE’NİN SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI

Bu yıl ASELSAN 300 milyon dolarlık bir yatırımla Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimini başlattı. Devreye alacağımız 1,5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak. Bu yıl Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık. 47 sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim edeceğiz. Bunun yanında özellikle füze programımızı da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve millî olarak üreteceğiz.

ASELSAN’DAN POLONYA’YA 410 MİLYON DOLARLIK ELEKTRONİK HARP İHRACATI

Ben Saygıdeğer Milletvekillerimizle bir gurur haberini daha paylaşmak istiyorum. Bugün ASELSAN'ımız bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız.