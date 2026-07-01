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Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

01.07.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'ın tarımsal ihracat ve iç piyasa lojistiğinde lokomotif ilçesi olan Söke'de, yaz sezonunun en kritik mahsullerinden domateste hasat geri sayımı başladı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürünler henüz tarladan ve seradan çıkmadan saniyeler önce sismik bir hamleyle sahaya inerek geniş çaplı bir pestisit (zirai ilaç kalıntısı) denetimi başlattı. Titizlikle toplanan domates numuneleri, laboratuvar testlerinden geçerek halk sağlığını güvence altına alacak.

1Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde domates tarlaları ve seralarında hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımları sürerken, alınan örnekler analiz için yetkili laboratuvara gönderiliyor.

2Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen hasat öncesi pestisit denetimleri sürüyor.

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3Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Bu kapsamda sahaya inen ilçe tarım ekipleri, domates tarlaları ve seralarında hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştirdi.

4Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Ayrıca alınan numune alım çalışmaları da gerçekleştirildi.

5Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Ekiplerce alınan numuneler, pestisit kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla yetkili laboratuvara gönderiliyor.

6Söke'de domates hasadı öncesi dev pestisit operasyonu: Seralarından numuneler toplanıyor

Gerçekleştirilen denetimlerle güvenilir gıda arzının sağlanması, halk sağlığının korunması ve güvenli üretimin desteklenmesi amaçlanırken, hasat öncesi pestisit denetimlerinin program dahilinde sürdürüleceği belirtildi.