Bakan Kacır, bütçe görüşmelerine Togg T10F ile geldi, T10X’ler eşlik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na yerli otomobil Togg’un yeni modeli T10F ile geldi.

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg’un “oltu” renkli T10F ile meclise giriş yaparken, bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Kacır’a eşlik etti.

Bakan Kacır, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile meclis önünde görüştü. İki Bakan, Genel Kurul Salonu’na birlikte girdi. Genel kuruldaki görüşmeler başladı.