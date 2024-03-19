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Bakan Işıkhan: SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

19.03.2024 - 09:51 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Işıkhan: SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

Bakan Işıkhan, 47 ilacın 3'ünün kanser, 3'ünün multiple skleroz, 1'inin immunosupresan, 7'sinin antibiyotik, 6'sının kan ürünü ve 3'ünün diyabet ilacı olduğunu açıkladı. 

Bakan Işıkhan: SGK, 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

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