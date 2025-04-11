Bakan Işıkhan açıkladı! SMA ilacı geri ödeme listesine dahil edildi

SMA hastalarının kullandığı bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14’üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan SMA hastaları için ilaç müjdesi verdi.

Bakan Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." açıklamasında bulundu.

KANAMA ÖNLEYİCİ İLAÇ DA LİSTEDE

Hemofili A hastaları için bir ilacın daha listeye alındığını açıklayan Işıkhan, "Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik. Böylelikle hastanede, damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedaviyle özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine tedavide büyük kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.