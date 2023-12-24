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Bakan Güler, Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

24.12.2023 - 15:33 |
Bakan Güler, Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Güler, Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

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