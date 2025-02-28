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Bakan Göktaş'tan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret

28.02.2025 - 16:38Güncellenme Tarihi:
Bakan Göktaş'tan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği pazarda bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş, 'Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul’da vahşice hayattan koparılan evladımız Ahmet Mattia Minguzzi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulunduk.

Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

Ahmet Mattia evladımızın mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

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