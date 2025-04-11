Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forum kapsamında yapılan görüşmede, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merion ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak da yer aldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.