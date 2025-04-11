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GündemBakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü
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Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü

11.04.2025 - 17:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (AA) -

Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda BM Genel Sekreter Yardımcısı Zivkovic ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Merkezi Direktörü Ivana Zivkovic ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forum kapsamında yapılan görüşmede, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merion ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak da yer aldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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