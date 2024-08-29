DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, BelÃ§ikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼kselâ€™de Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ± ve mevkidaÅŸlarÄ±yla ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulundu. ToplantÄ±larÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Fidan, BrÃ¼kselâ€™deki toplantÄ±nÄ±n Avrupa BirliÄŸiâ€™yle iliÅŸkilerin canlanmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye, bir sÃ¼redir bu tÃ¼r toplantÄ±lara davet edilmiyordu. Bu kez BrÃ¼kselâ€™e Ã§aÄŸÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmamÄ±z, tabii ki mÃ¼spet bir geliÅŸme. YaklaÅŸÄ±k iki saati bulan, uzun bir toplantÄ± oldu. Ä°ki baÅŸlÄ±ÄŸÄ± detaylÄ± biÃ§imde ele alma imkanÄ± bulduk. Birincisi: TÃ¼rkiye- AB iliÅŸkilerini kurumsal olarak nasÄ±l ileri gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸimiz meselesi. Ä°kincisi, kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel konularda TÃ¼rkiye ve AB arasÄ±nda nasÄ±l bir iÅŸ birliÄŸi geliÅŸtirilebilir. BugÃ¼n, ABâ€™li meslektaÅŸlarÄ±mÄ±n neredeyse tamamÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™yle dÄ±ÅŸ politika, gÃ¼venlik ve savunma politikalarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m alanlarda yapÄ±sal ve dÃ¼zenli diyalog ve istiÅŸarelerin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±lar. Rusya- Ukrayna, Gazzeâ€™deki savaÅŸ, Suriye, Irak, OrtadoÄŸu, Afrika ve GÃ¼ney Kafkasya konularÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. TÃ¼rkiye ile ABâ€™nin daha yakÄ±n ve daha derin istiÅŸare yapmasÄ±nÄ±n ve ortak politika oluÅŸturmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindiler" diye konuÅŸtu.

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'AB ÃœYELÄ°ÄžÄ°, TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N STRATEJÄ°K BÄ°R HEDEF'

Gelecek dÃ¶nemde iliÅŸkilerin ivme kazanmasÄ± iÃ§in teknik konularda somut adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Fidan, "Ã–ncelikle, 2019â€™da askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ olan yerleÅŸik diyalog mekanizmalarÄ±nÄ±n tekrar iÅŸletilmesi gerekiyor. GÃ¼mrÃ¼k birliÄŸinin gÃ¼ncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sÃ¼rÃ¼yor. Ã–ncelik verdiÄŸimiz bir diÄŸer konu ise vize meselesi. Vize serbestisiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. 66 kriteri tamamladÄ±k, geriye sadece 6 kriter kaldÄ±. BunlarÄ±n da tamamlanmasÄ± iÃ§inÂ ilgili kurumlarÄ±mÄ±zla hep birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Vize serbestisi saÄŸlanana kadar vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Schengen vizesi baÅŸvuru sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ±n ve engellerin giderilmesi amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz. Ã‡ok giriÅŸli ve uzun sÃ¼reli vizelerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in AB ve Ã¼ye Ã¼lkelerle temaslarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Biz, TÃ¼rkiye-Â Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerini canlandÄ±rmanÄ±n herkesin menfaatine olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Ancak, KÄ±brÄ±s sorunuyla TÃ¼rkiye-Â AB iliÅŸkileri arasÄ±nda bir baÄŸ kurulmasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir yÃ¶ntem olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve herhangi bir sonuÃ§ vermeyeceÄŸini vurguladÄ±k. AB Ã¼yeliÄŸi, TÃ¼rkiye iÃ§in stratejik bir hedef. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, muhtelif vesilelerle bunu aÃ§Ä±kÃ§a ifade etti. Olumlu gÃ¼ndem Ã¼zerinden mesafe almak istiyoruz. Avrupa BirliÄŸi de aynÄ± ÅŸekilde mÃ¼spet bir yaklaÅŸÄ±m sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

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