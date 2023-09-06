Bakan Fidan'dan vize mesajı: Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine son verin

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Birliğin menfaatlerini korumakla yükümlü AB Komisyonu bu konuda üzerine düşeni yapmalıdır.

Yaşadığımız depremin ardından Avrupa Birliği'nin gösterdiği dayanışma bizim için gerçekten çok değerliydi. Umuyorum bu dayanışma ruhu önümüzdeki dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tüm boyutlarına yansır.

Bugün de sayın Varhelyi ile stratejik hedef olarak belirlediğimiz AB üyeliği konusundaki kararlılığımızı yineledik. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini Komisyon'un da yapıcı katkılarıyla nasıl daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğimizi ele aldık. Yüksek Temsilci sayın Borrell ve Komisyon'un hazırlayacağı Türkiye-AB İlişkileri Raporu'nda vizyonel bir yaklaşım ve somut adımlar görmek istediğimizi vurguladık.

Özellikle ortak çıkarlarımıza zarar veren 15 Temmuz 2019 konsey kararnamesinin kaldırılmasının bu rapor vesilesiyle ele alınmasını bekliyoruz.

Vize serbestisinin de ilermesi beklentimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin AB üyeliği önündeki sürecindeki sorunları ve ön yargıların kaldırılmasına şüohesiz katkı sağlayacaktır.

Sayın Varhelyi ile son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım.

Ayrıca düzensiz göçle mücadele adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğimizina rtırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim.

Düzensiz göç sorununu çömez için öncelikle kaynak ülkelerde istikrarın sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlattık. Bugünkü görüşmemizde sayın Varhelyi'ye yeniden söylediğim gibi Avruğa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz.

İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz.

ABD'YE ÇAĞRI

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