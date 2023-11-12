Bakan Fidan'dan Schengen vizesi açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde 16 Aralık 2013’te Türkiye ile AB arasında başlatılan “Vize Serbestisi Diyaloğu”ndaki gelişmeleri sordu. Bakan Fidan, yaşanan gelişmeleri özetle şöyle aktardı:

66 KRİTER YERİNE GETİRİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; “Vize Serbestisi Yol Haritası’ndaki 72 kriterden 66’sı ülkemizce yerine getirildi, kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Vize Serbestisi Diyaloğu’na ilişkin gelişmeler ve beklentilerimiz AB tarafıyla paylaşılıyor. Kalan altı kriterin karşılanması ve karşılanan kriterlerin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

RET ORANLARI HER YIL ARTTI

Fidan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un Türkiye’de yapılan Schengen vize başvurularında ret oranlarına ilişkin önergesini de şöyle yanıtladı: “AB Komisyonu verilerine göre Türkiye’deki konsolosluklarda yapılan Schengen vize başvurularında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 4 civarında olan ret oranları, 2016 yılından sonra her yıl artarak 2021 yılında yüzde 17 düzeyine gelmiş, 2022’de ise azalış göstererek yüzde 15.7 olmuştur. Bu sorunların bir an önce aşılması yönündeki beklentimiz defaatle muhataplarımıza aktarıldı, ilgili ülke büyükelçileri bakanlığımıza davet edilerek, beklentiler ve talepler birinci elden iletildi ve bu hususlar diplomatik notayla da paylaşıldı.”

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