Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Ayrıca Bakan Fidan, Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda bir araya geldi. Öte yandan Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.