Bakan Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısına sert tepki: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimiyle ilgili, "2 teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait olan bütün altyapı-üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Fidan ile Ertuğruloğlu, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Türk dış politikası, Kıbrıs Adası'na yönelik iki önemli alanda faaliyetlerini yürütmekte. İkisi de Ada'daki Kıbrıs Türkleri'nin refahı ve güvenliği odaklı politikalardır. Birincisi Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası toplumdaki statüsü ne olacak? İkincisi Türkiye olarak Kıbrıs Türkleri'nin refahını, huzurunu, güvenliğini sağlamak için daha ileri hangi adımlar atabiliriz; o açıdan bakıyoruz. Temel amaç Rum kesiminin hak ve menfaatlerini öne çıkartırken Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerini oldukça geride bırakan, mümkünse yok sayan bir yaklaşım olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türkleri her zaman için uluslararası topluma yapıcı bir politika ile yaklaşmıştır. Kıbrıs Türk devleti, Ada'da Kıbrıs Türkleri'nin haklarını savunan, müdafaa eden bir yapıdır. Bizim tanıdığımız meşru bir yapıdır. Kıbrıs Türk devletinin uluslararası toplumda da tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ada'daki siyasal çözümsüzlükten bağımsız olarak biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

ERTUĞRULOĞLU: YENİ SAYFANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise, Ankara'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi. 'Yeni bir sayfa açılmadan, müzakerelere devam edelim.' Bu politika Kıbrıs Türklerine bir 60 yıl daha kaybettirir. Ada'nın Türk kimliğinin sonlanmasına kadar bir süreç meydana gelir. Buna sonuna kadar karşıyız. Yeni sayfa açtıysak, yeni sayfanın gereğini yerine getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'e ilişkin, "Türk tarafı olarak Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının ortak değerlendirilmesi, faydalanılması yönünde önerilerde bulunmuş bir tarafız. Aklın yolu budur. Bütün önerilerimizi reddeden hep Rum tarafı olmuştur. Reddetmelerinin temelinde yatan neden de dünyanın kendilerine 'siz Kıbrıs Cumhuriyeti devletisiniz' muamelesi yapıyor olmasıdır. Zaten kendilerini Ada'nın hakimi olarak görüyorlar" dedi.

FİDAN: RUM TARAFI İŞ BİRLİĞİNE YANAŞMADI

Hakan Fidan ise, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından istifade etmek için Ada'daki nihai çözümü beklemek açıkçası bence hem bölge için hem de dünya için iyi bir durum değil. Esas itibarıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçen temmuz ayında bu konuyla ilgili oldukça yapıcı bir yaklaşımda bulundu. Çözümden bağımsız daha yaratıcı yaklaşımlar getirme metodundan hareketle 'Tamam bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor. Ama belli konular var ki iki toplum da bundan istifade edebilir' dedi. Bunların başında hidrokarbon kaynakları geliyor. Daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var. Aslında bunlar hayatın gündelik akışında halkın büyük şekilde istifade edeceği, çözüm bekleyen konular. Fakat Rum tarafı bir türlü bu konuda iş birliğine yanaşmadı. Bizim görüşümüz de Türkiye olarak KKTC ile aynı paralellikte. Siyasal çözümün beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafın da eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelinin kullanımı mümkündür" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'BÖYLE BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR'

Haberin Devamı

Bakan Fidan, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin de, "Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait olan bütün altyapı-üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar" ifadelerini kullandı. (DHA)