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Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

28.11.2023 - 21:35 | | DHA
Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "NATO Daimi Temsilciliğimizde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı" denildi. Bakan Fidan ayrıca toplantı öncesinde mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.

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