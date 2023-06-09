Bakan Fidan Lavrov ve Borrell ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (9 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir.

FİDAN, BORREL İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.