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Bakan Fidan Kuzey Makedonya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan, temaslarında bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

05.09.2024 - 07:29 |
Bakan Fidan Kuzey Makedonya'ya gidiyor

İkili ilişkiler, ticaret hacminin artırılması, bölgesel ve küresel gelişmeler... Tüm bu konular, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretindeki temaslarında ele alınacak.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Başbakan Hristijan Mickoski, Meclis Başkanı Afrim Gashi ve mevkidaşı Timco Mucunski'yle görüşecek.

Ankara-Üsküp arasındaki münasebetler bütün yönleriyle değerlendirilecek. FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri konuşulacak. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündeme gelecek.

Ticaret hacminde hedef 2 milyar dolar

Hakan Fidan'ın ziyaretinde ekonomik ilişkiler ile inşaat, enerji ve altyapı gibi çeşitli sektörlerdeki iş birliğinin güçlendirilmesi konusu da masada olacak. Ortak tarihi, beşeri ve kültürel bağların bulunduğu Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ticaret hacmi 1 milyar dolar seviyesinde.

Kuzey Makedonya'nın en büyük 7'nci ticaret ortağı olan Türkiye ile bu rakamın 2 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

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