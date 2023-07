Bakan Fidan: Kore ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Park Jin ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlar Fidan ve Jin, görüşmenin ardından 'Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri Yol Haritası’nı imzaladı. Daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, uluslararası sistemde kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçildiğini vurguladı. Bakan Fidan, "Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya da bu hareketlenmenin tam göbeğinde yer alıyor. 5 asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatı ile bu gelişmeler Asya’ya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta" diye konuştu.



'KORE, STRATEJİK ORTAĞIMIZ'



Fidan, böyle bir dönemde uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore’nin Dışişleri Bakanı Park Jin’i ülkede ağırladıklarını vurgulayarak, "Kore, bizim stratejik ortağımız. Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Mevkidaşım Kore Yarımadası’nda imzalanan ateşkes anlaşmasının 70’inci yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti. Kore’nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen bütün kahramanlarımızı yad ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İşte bu güçlü bağ, bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Biz de zor günümüzde bu kader birliğinin ne demek olduğunu gördük. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz" dedi.



'İKİNCİ BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZ'



Bakan Fidan, Kore’nin deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kore, deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarımıza katkıda bulunmakta. Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun’da dört geçici barınma projesi yürütmekteler. İskenderun Kore Mahallesi’nin açılışı geçen hafta gerçekleşti. Park Jin ile bugün işte bu özel ikili ilişkilerimizi yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl daha da güçlendirebileceğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası, bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde itina ile çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her adamda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz bu yol haritası ile. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde her seviye karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracağız. Kore’yi Yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore, Asya Pasifik Bölgesi’nde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz, istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Karşılıklı yatırımların artırılmasını da görüştük. Müteahhitlik projeleri, iki ülke arasındaki iş birliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta" ifadelerini kullandı.



'THY'NİN SEFER SAYISINI ARTIRMAK İSTEDİĞİMİZİ İLETTİM'



Bakan Fidan, son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı olduğunu belirterek, "Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Bugün ayrıca savunma sanayii, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayii iş birliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay Tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Öte yandan ilişkilerimiz, en büyük gücünü insani bağlardan almakta. Aramızda uzun mesafeler olabilir ancak gönülde komşu ülkeleriz. Bu insani etkileşimi fiziken de güçlendirmek gerekmekte. Pandemi sonrasında vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ayrıca toplantı esnasında ilettim. Türk Hava Yolları’nın Seul’e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi dile getirdik. Asya’ya yönelik olarak artan ilgi ve rekabetin güvenlik alanında yarattığı kırılganlıkları da ele alacağız. Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde. Kore Yarımadası’nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz. Kore ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir iş birliğimiz bulunmakta. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinden dolayı Kore’yi kutluyoruz. Biz de Türkiye olarak Kore’nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.