Bakan Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Filistin ve İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin'de bu sabah yaşanan gelişmelere ilişkin Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. (DHA)