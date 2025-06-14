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GündemBakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

14.06.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.

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