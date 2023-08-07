Bakan Fidan: Avrupa Birliği, Türkiye olmadan küresel bir güç olamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Gittikçe dengeden uzaklaşan uluslararası sistem öngörülemez sistemi içinde barındırıyor. Uluslararası sistem askeri, sosyal pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Silahlı çatışmalar, İslam karşıtlığı ile çeşitli sınamaların bir bir beslediğini görüyoruz. Bazı ülkeler tek başlarına yönlerini bulmaya çalışırken ekonomik ve sosyal anlamda korumacılığın arttığı müşade etmekteyiz. Çığır açan teknolojiler ekonomi, güvenlik, ulaştırma ve sağlık gibi pek çok alanda fırsatlar sunmaktadır. Mevcut küresel sistem daha karmaşık ve çoklu bir kriz dönemi yaşamaktadır. Tarih bize söz konusu krizlerin böyle devam edemeyeceğini gösteriştir. Bir değişim ihtiyacı var. Peki nasıl olacak? Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderlerinde önde gelen devletlerden birisidir.

Türkiye yüzyılına adım atıyoruz. Vizyonumuz Türkiye yüzyılında Türkiye’yi sistem kurucu aktörler halinde getirmektir. Değişimi öngörerek ulaşacağız. Biz küresel adaletsizlikleri ortadan kaldıran, barış, güvenlik ve istikrar üreten, insanlığı kucaklayıcı bir sistemin kurulması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağız

TAHIL KORİDORU SORUNU



Rusya'nın Ukrayna işgali süresince dünya için kritik öneme sahip tahıl koridoruyla hakkında Bakan Fidan, 'Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılması için bütün taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Suriye’deki ihtilafı siyasi bir süreçle çözüme kavuşturulmasının ana savunucusu olmaya devam edeceğiz' sözlerini kullandı.

'EGE VE AKDENİZ'DE ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ'



Açıklamalarının devamında Bakan Fidan bölgesel sorunlara parmak basarak 'Irak’ın toprak bütünlüğünün başlıca savunucusuyuz. Irak’ın başta PKK olmak üzere terör örgütlerinden arındırılmasına destek vermeyi sürdüreceğiz. Yunanistan ile ihtilaflı meselelere çözüm bulunması konusunda mevcut atmosferin fırsat büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.

Ege ve Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Afrika’da artan darbeler ve istikrarsızlık karşısında güvenliğin tesisi açısından adımlar atmaktayız. Libya’da ülkenin tamamında şeffaflık ve parlamento seçimlerinin yapılması elzemdir' dedi.

'TÜRKİYE'SİZ AB KÜRESEL GÜÇ OLAMAZ'



Bakan Fidan Türkiye'nin olası AB üyeliği konusunda 'Türkiye’yi bir takım farazi, tarihten kopuk altı boş kavramlar geliştirerek hasım olarak nitelemek balkanlarda yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün balkan ülkelerinin AB ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu ortamda Türkiye’nin AB üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye’siz AB’nin gerçek manada küresel aktör olamayacağını vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak’ta PKK ile olan iş birliğine son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz. değerlendirmesinde bulundu.