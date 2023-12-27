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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı.

27.12.2023 - 16:51 |
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler de ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

Görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

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