Bakan Ersoy'dan otel yangını ile ilgili açıklama: Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atladı. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yangın hakkında yaptığı açıklamada, " Öncelikle yaşanan olayda hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifa, yakınlarına sabırlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış, denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ruhsatları, yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu yetki ve yeti de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum bildirilmemiş. Soruşturma süreci devam ediyor. " dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti.

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