Bakan Ersoy’dan kültür ve bilgiye bir imza daha

Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, projeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşırken, kütüphanelere verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

“Bugün, Kayseri’mize kazandırılan bu yeni ve çağdaş kütüphane binasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.” diyen Ersoy, ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen prestijli projeler arasında en çok kütüphane açılışlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en temel hedeflerinden birinin, halkın her yaşta ve düzeyde bilgiye erişimini sağlamak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri hâline getirmek olduğunu ifade etti.

Ersoy, Türkiye’de kütüphanelere yönelik artan ilgiyi de rakamlarla değerlendirdi. Kitap ve kullanıcı sayılarındaki yükselişe dikkat çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla halk kütüphanelerimizde 25,1 milyon kitaplık güçlü bir koleksiyona sahibiz. Yıllık 38,7 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Sayıları 1300’ü aşan kütüphanelerimizle ülkemizin dört bir yanında bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca 6,7 milyonun üzerinde üyemizle her yaştan vatandaşımıza okuma alışkanlığı kazandırmaya devam ediyoruz.”

Haberin Devamı

Ersoy, okuma kültürünün yaygınlaşması için yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kayseri’de Bakanlığa bağlı toplamda 28 halk kütüphanesi bulunduğunu hatırlatan Ersoy, çok kapsamlı, çağın gereksinimlerine uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphaneyi daha şehre kazandırmanın heyecanını yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ içerisinde “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam üç kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekân olmanın ötesinde; bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir.”

Haberin Devamı

Kütüphanenin 900’e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık koleksiyonuyla öne çıktığını belirten Bakan Ersoy, içerdiği bölümleri şu sözlerle aktardı:

“Bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek.”

Kütüphanede ayrıca gençler ve öğrenciler için ‘maker’, ‘kimya’, ‘matematik’ ve ‘zekâ atölyeleri’ bulunduğunu açıklayan Ersoy, konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonuyla bu yapının çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

“Sayın Bakanımızı ne kadar alkışlasak, teşekkür etsek azdır”

Açılış töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye’ye kazandırdığı eser ve projelere dikkat çekti.

Haberin Devamı

Akar, “Sayın Bakanımızın Türk kültürüne, Türk turizmine kazandırdığı sayısız eser ve hizmet var. Bugün eğer Biden ile Trump’ın televizyon konuşmasının arasına Türkiye reklamı giriyorsa, bu Sayın Bakanımızın eseridir. Turkaegean diyoruz; bu kavramla fikri ve manevi anlamda sahip çıkılarak hem ülkemize hem de bölgeye katkı sunuldu” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanındaki katkılara da vurgu yapan Akar, “Sayın Bakanımız sadece Kayseri’de değil, İstanbul’da, Ankara’da da sinemamıza, tiyatromuza, şiirimize kalıcı eserler kazandırılması konusunda büyük destekler verdi. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Akar, konuşmasının sonunda, “Kayseri için, Türkiye için yaptıklarından dolayı Sayın Bakanımızı ne kadar alkışlasak, teşekkür etsek azdır” sözleriyle Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

Haberin Devamı

“Bu kütüphane gençlerimiz için bir milat olacak”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise kütüphanenin gençlerin girişimci ruhuna ilham vereceğini belirtti.

“Girişimci ruhun olduğu bu şehirde, öğrencilerimiz Sayın Bakanımızın kendilerine emanet ettiği bu sahayı, bu kütüphaneyi, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kültür Bakanlığımızın himayesinde bir emanet gibi bilecek” diyen Vali Çiçek, gençlerin bu yapıyı şehrin gelişiminde bir dönüm noktası olarak değerlendireceğine inandığını vurguladı.

Kültür Yolu Festivalleri’ne de değinen Vali Çiçek, Bakanlığın bu alandaki katkılarına dikkat çekerek, “Kültür Yolu Festivalleriyle tüm Anadolu’da bir hareket başladı. Sadece bizim şehrimizde değil, Anadolu’daki birçok şehirde bu festivali alabilmek için adeta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’mize bir zenginlik daha kazandırdık”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içinde inşa edilen yeni kütüphanenin, şehre önemli bir kültürel katkı sunduğunu belirtti.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçirilen yatırımlara dikkat çeken Büyükkılıç, “Bu güzel millet bahçemizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiğimiz yeni açılımlarla adeta şehrimize bir zenginlik daha kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Yeni kütüphanenin bu zenginliklerden biri olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, mevcut il halk kütüphanesinin önemli hizmetler verdiğini ancak kapasite ve günümüz şartlarına uyum açısından yetersiz kaldığını belirtti. “Bu eksikliği gidermek adına, Sayın Bakanımızın da destek ve talimatlarıyla bu güzel tesisi hayata geçirdik” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Ersoy, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Ersoy, daha sonra gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Kayseri İl Halk Kütüphanesi’ni resmen hizmete açtı.