Bakan Ersoy, Suudi Arabistan’da "Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak" paneline katıldı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen "Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak" panelinde uluslararası ilişkilere dair değerlendirmeler gerçekleştirildiğini belirterek, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından düzenlenen ’Dünya Turizm Günü 2023 Turizm ve Yeşil Yatırımlar’ temalı konferansın açılış törenine katıldık. Konferans çerçevesinde düzenlenen ’Turizmin Gücü: Köprüler Kurmak’ adlı panelde turizmin kültürler ve toplumlar arası bağların güçlendirilmesindeki önemi ile oluşturduğu uluslararası değere ilişkin değerlendirmede bulunduk” ifadelerini kullandı.