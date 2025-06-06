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Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseldi

06.06.2025 - 13:29Güncellenme Tarihi:
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, beş yıldızlı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen ücretsiz girişli Halk Plajları Projesi, vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hizmet veren bu plajlar, denize erişimi kolaylaştıran, temiz, güvenli ve konforlu alanlar sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın denize konforlu erişimini sağlamak ve turizmde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Halk Plajları Projemiz, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor” dedi. Ersoy, 2024 yılında halk plajlarının toplam 3 milyon 50 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Bu ilgiyi karşılayacak şekilde yeni yatırımlarımızı sürdürüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy halen 17 plajın hizmette olduğunu, Bodrum Yalıkavak ve Manavgat Sorgun halk plajlarının ise Haziran ayı içerisinde hizmete alınacağını, böylece 2025 yılı itibarıyla toplam plaj sayısının 19’a ulaşacağını da sözlerine ekledi.

2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bin ziyaretçi

01 Ocak–26 Mayıs 2025 tarihleri arasında halk plajları, toplam 180 bin 200 kişi tarafından ziyaret edildi. Bakan Ersoy, halk plajlarının yalnızca erişilebilir olmasıyla değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

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“Halk plajlarımızda yalnızca kolay erişim değil, temizlikten güvenliğe, sosyal donatı alanlarından engelli dostu düzenlemelere kadar her ayrıntıda yüksek bir hizmet standardı sunuyoruz. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve herkesin kullanımına açık bu projeyle, turizmde toplumsal kapsayıcılığı ve çevre duyarlılığını aynı anda gözetiyoruz.”

Türkiye’nin eşsiz kıyılarında hizmete alınan halk plajları; çevre dostu altyapıları, engelli erişimine uygun düzenlemeleri, aile dostu sosyal alanları ve yüksek hijyen standartlarıyla sadece yerli vatandaşların değil, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin de takdirini topluyor.

Ücretsiz Girişli Halk Plajları

Hizmete sunulan halk plajları: Beldibi Bahçecik, Belek, Bodrum İçmeler, Çeşme Pırlanta, Beldibi Çifteçeşmeler, Kadriye, Kemer Çamyuva, Güzeloba Lara, Manavgat Ulualan, Marmaris İçmeler, Küçük Çaltıcak, Bodrum Torba, Bodrum Türkbükü, Ilıca, Kemer Tekirova, Alacasu Koyu, Bostanlı Koyu, Bodrum Yalıkavak (yakında açılacak), Manavgat Sorgun (yakında açılacak).

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