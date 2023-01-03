Bakan Dönmez'den peş peşe kritik görüşmeler

BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki doğal gaz anlaşmasının imza töreni için Bulgaristan’da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarına devam ediyor. Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev ile görüşen Bakan Dönmez, ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Radev yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber prensipte aldıkları kararların sadece 3 hafta içinde pratiğe dönüştüğünü vurguladı. İmzalanan anlaşması “tarihi” olarak nitelendiren Radev, “Coğrafik konumlarımız itibariyle Bulgaristan ve Türkiye’nin sahip olduğu enerji imkanları ile biz ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Biz sadece iki ülke için güvenlik ve kaynak çeşitliliği sağlamıyoruz, Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimiz için de aynısı sağlıyoruz” dedi.

Bugün imzalanan anlaşmanın iyi komşuluk ilişkileri ve güvenin ifadesi olduğunu belirten Radev, bundan sonraki iş birlikleri için gerekli adımları atılacağından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Yeni iş birliği fırsatlarına işaret eden Radev, ”Yeni sistemlerin getirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yeşil hidrojen kullanılması alanında biz çabalarımızı birleştirirsek bu çabaların etkisi bölgemiz ve Avrupa için çok büyük olacak” ifadeleri kullandı.



“Bu iş birliğimiz diğer bölge ülkeler arasında da güzel bir örnek olacaktır”

Bakan Dönmez ise, yeni yılın iki ülke arasında yaşanan gelişmeleriyle çok iyi başladığını söyledi. İmzalanan anlaşmanın bunun en büyük nişanesi olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bulgar mevkidaşım ve Sayın Başbakan ile görüştük. Hemen hemen her konuda bir görüş birliğine varmış olmak sevindirici. Ümit ediyorum ki ülkelerimizin enerji alanındaki iş birliği büyük bir ivme kazanacaktır” dedi.

Küresel olarak yaşanan krizlerle ülkelerin tek başına üstesinden gelmesinin çok kolay olmadığını vurgulayan Dönmez, “Ümit ediyorum ki bu iş birliğimiz diğer bölge ülkeler arasında da güzel bir örnek olacaktır. Türkiye olarak Hazar bölgesi, Orta Doğu, Doğu Akdeniz’in kaynaklarını Avrupa’ya ulaştıracak altyapıya, siyasi iradeye, tecrübeye sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Tabii ki yüksek miktarlı kaynak aktarımı için yeni projelere ihtiyaç var. Bu alanda Bulgaristan ile iş birliğine açığız” dedi.

Dönmez, diğer enerji alanlarında da iş birliğinin geliştirilmesi için adımların atılabileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Dönmez, Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev ile görüştü. Görüşmede, BOTAŞ Petrol Boru Hattı A.Ş. ile Bulgaristan'ın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz arasında imzalanan iş birliği anlaşması, hidro elektrik santrallerine ortak yatırımlar, karbondan arıtılmış ekonomiye geçişte beraber çalışma ve diğer ortak projeler ele alındı.



“Hem Bulgaristan, hem Türkiye, hem Avrupa genelinde çok daha fazlasını başaracağız”

Donev yaptığı açıklamada, “Bugün Bulgargaz ve BOTAŞ arasında imzalanan anlaşma Bulgaristan ve Türkiye arasında ortaklığın gelişmesi için anahtar önem arz ediyor” dedi.

İmzalanan anlaşmanın iki ülkenin ve bütün bölgenin gelecekte yararına olacak bir dönüm noktası olduğunu belirten Donev, Türkiye’nin ilk defa dış kuruma kendi sıvılaştırılmış gaz terminallerine erişimi verdiği için anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi. Donev, “Ağır enerji krizi ortamında çabalarımızı birleştirerek, hem Bulgaristan, hem Türkiye, hem Avrupa genelinde çok daha fazlasını başaracağız” dedi.

Bulgaristan, BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki anlaşmaya Rusya’ya olan doğal gaz bağlılığından kurtulma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme hedefinin başlıca projesi olarak bakıyor. Anlaşma kapsamında, Türkiye’den Bulgaristan’a 13 yıl boyunca yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar gaz transferi yapılacak.