Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Hava sahamızı kapattık

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sene Rus turist göremiyoruz. Bunun da sebebi muhalefetin açıklamaları... Onun dışında diğer ülkelerden gelen turist sayısında artış var.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor.

SUDAN'DAN TÜRKLERİN TAHLİYESİ

Şu ana kadar 2 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Büyükelçiliğimizin olduğu bölgede çok ciddi bir çatışma var. Merkezi yönetim büyükelçiliğin taşınması konusunda tavsiye verdi. Ancak bölgede ateşkese uyulmuyor.

Afrika Birliği ve Etiyopya ile birlikte Sudan'da kalıcı ateşkes için çalışmaları yürütüyoruz.

Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak.

TAHIL SEVKİYATI

Rusya'nın ihracatındaki sorunlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun seçim döneminde bir çaba sarf etti. Tam bir garanti yok ama ciddi bir çatışma var.

AB İLE İLİŞKİLER: VİZE SERBESTİSİ

AB sözünde durmadı. Yıllardır süren bir tıkanıklık var, fasıllar açılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun vaatleri 'boş bir söz'. Vize konusunda bugüne kadar sözlerinde durmadılar. AB Kılıçdaroğlu'na bir söz verdiyse onu bilemem.

Bunu siyaset üstü bir mesele olarak düşünüp AB'nin bizimle çalışmasını sağlamamız gerekiyor.

YURT DIŞI SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA

Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardık.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın heyecanı yurt içinden fazla.

ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLERDE SON DURUM

Ermenistan'daki anıt provokasyonuna tepki gösteren Çavuşoğlu, "Benim bunu kabul etmem mümkün değil. Yanıt olarak da Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık. Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı toplantı için Türkiye'ye gelecek istisnai olarak ona izin verdik. Devam ettirirlerse yeni adımlar atacağız." dedi.